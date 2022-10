«Gilmore Girls» fête ses 22 ans, y aura-t-il un possible retour ?

Reviendra ou reviendra pas ? C’est ce que les fans de «Gilmore Girls» veulent savoir. Il y a 22 ans sortait le premier épisode de la série. La saga raconte le quotidien de Lorelaï et de Rory, mère et fille, qui vivent dans la petite ville tranquille de Stars Hollow. Entre leurs histoires de cœur, les retrouvailles familiales ou encore l’avenir studieux de Rory, le show perdure pendant plusieurs saisons.

Alors qu’il s’arrête initialement en 2007, un comeback se fait en via une mini-saison en 2016. Celle-ci est baptisée «Gilmore Girls : Une nouvelle année». A travers ces épisodes, les fans redécouvrent le quotidien de ces personnages cultes. Mais voilà, plusieurs tweets ont suscité un bel engouement sur les réseaux sociaux, qui laisse croire à un retour de la saga.

«Gilmore Girls»: qu’est-il réellement prévu ?

Alors que l’automne approche, Netflix rappelle à ses utilisateurs que «Gilmore Girls» fait toujours partie du catalogue de la plateforme. Mais cette annonce a été mal comprise par les internautes. Ces derniers étaient persuadés que la série allait faire son retour ! Sous forme de réunion comme pour «Friends» ou d’épisode spécial, la Toile est en émois.

Mais voilà, le quiproquo a été rapidement résolu. Il s’agit bien d’un simple teasing et non d’un retour officiel. Une erreur de ce genre a déjà été commise par quelques membres du casting. Lauren Graham alias Lorelaï et Scott Patterson alias Luke avaient repartagé des éléments qui ont aussi créé la confusion. «Gilmore Girls», c’est bel et bien terminé.