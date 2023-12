«Les Frères Scott»: bientôt le retour? Chad Michael Murray serait partant

Plus de dix ans après son final, on ne l’oublie pas. La série phare des années 2000, «Les Frères Scott», reste une fiction à grand succès aujourd’hui. Après neuf saisons pleines d’intrigues et de dramas, peut-on espérer un jour visionner la suite des aventures de Peyton, Brooke, Haley, Nathan et tous leurs amis?

Chad Michael Murray, qui incarne Lucas Scott, aimerait en tout cas savoir ce qu'il est arrivé aux héros de la ville de Tree Hill. Le comédien, aujourd’hui âgé de 42 ans, explique qu’un comeback pourrait être envisageable. «Je ne peux pas imaginer un monde où cela n’arrivera pas. Il se passera quelque chose. Que nous réunissions tout le monde pour lire des dialogues de la série en live, ou que nous créions un nouvel épisode, je ne sais pas ce que ce sera.», révèle Chad Michael Murray pour E! News.

One Tree Hill: bientôt le reboot?

Bonne nouvelle pour tous les fans de la série qui a pris fin en 2012, il se pourrait même qu’un reboot soit envisagé. C’est en tout cas ce qu’espère le héros des «Frères Scott» : «Cette série a changé et façonné la vie de tant de jeunes gens. Elle a sa place dans les changements culturels d’aujourd’hui et dans les questions qui doivent être abordées.»

Chad Michael Murray aimerait également que de nouveaux personnages avec de nouvelles intrigues, qui soient dans l’air du temps, voient le jour : «Je pense qu’il est temps que nous fassions une nouvelle version de la série en intégrant des problématiques auxquelles les jeunes sont aujourd’hui confrontés, allant des réseaux sociaux à l’injustice raciale, en passant par la communauté LGBT. Pour que les gens aient le sentiment d’appartenir à un groupe et d’être aimés. C’est ce dont nous avons besoin.», poursuit l’acteur dans les colonnes du média américain E ! News.

La série «One Tree Hill», «Les Frères Scott» en français, créée par Mark Schwahn, a été diffusée pendant neuf saisons de 2003 à 2012. L’intrigue a mis en avant la rivalité des demi-frères, Lucas Scott (Chad Michael Murray) et Nathan Scott (James Lafferty) dans leur lycée et surtout dans leur équipe de basketball.