"Les Frères Scott" : le casting de retour à Wilmington !

Un week-end de retrouvailles, du 20 au 23 mars, a permis aux fans de revivre les moments forts des "Frères Scott" et de partager des instants inoubliables avec leurs stars préférées. Chad Michael Murray (Lucas Scott), Bethany Joy Lenz (Haley James Scott) et bien d'autres ont répondu présents. Le magazine PEOPLE a partagé les clichés de cette réunion épique et pleine de nostalgie.