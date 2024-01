« Le Problème à 3 corps » : Netflix sort un extrait inédit de sa série la plus attendue

Netflix n’a pas lésiné sur les moyens avec cette nouvelle grosse production puisque la plateforme s’offre un casting de luxe. Aux côtés de Benedict Wong, on retrouve Jovan Adepo ( « Babylon »), Rosalind Chao ( « Shang Shi »), Eizia Gonzalez (« Baby Driver », « Fast & Furious »), Alex Sharp (« To The Bone ») ou encore Sea Shimooka (« Succession »). De leur côté, John Bradley, Jonathan Pryce et Liam Cunningham avaient déjà collaboré avec David Benioff et DB Weiss pour « Game of Thrones ».

Avec ce projet, Alexander Woo a indiqué sur Tudum, le site de Netflix, que son équipe et lui espéraient « transmettre l’expérience du roman à l’écran. Ce qui est resté, nous l’espérons, c’est le sentiment d’émerveillement et le sentiment d’ampleur, d’échelle, où les problèmes ne sont plus seulement ceux d’un individu ou même d’une nation, mais de toute une espèce ». Pour s’en assurer, il faudra attendre le 21 mars.