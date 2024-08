Le Marsupilami fait son grand retour au cinéma ! Dix ans après la version d'Alain Chabat qui avait attiré plus de 5 millions de spectateurs, le tournage de la nouvelle adaptation de Philippe Lacheau a débuté « quelque part dans la jungle ». Sur Instagram, le réalisateur de « Babysitter » et toute son équipe ont partagé une vidéo dans laquelle le Marsupilami filme à travers un téléphone les coulisses du tournage. Sur ces images, on y découvre en exclusivité le casting.