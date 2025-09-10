"La Femme de ménage" : les premières images du film avec Sydney Sweeney dévoilées

Une énergie déjà très explicite

Parmi les photos dévoilées, les fans reconnaitront quelques éléments clés du livre, dont la fameuse scène où Millie, alors en pleine tâches ménagères, se retrouve sous le regard de Nina, qui lui rappelle un détail glaçant.

Dans le rôle de Millie, la jeune femme embauchée par la mystérieuse famille Winchester, on retrouve la révélation d’Hollywood et star d’"Euphoria", Sydney Sweeney. Face à elle, Amanda Seyfried, qu’on a adorée dans "Mamma Mia !", incarne Nina, une patronne aussi charismatique qu’inquiétante. A leurs côtes, Brandon Sklenardans, dans le rôle d'Andrew, et Michele Morrone qui se glisse dans la peau d'Enzo.

Le réalisateur promet une adaptation respectueuse du livre, tout en glissant que le film réserve des surprises pour tenir en haleine même les lecteurs les plus fidèles. En légende de la publication, il prévient que "La Femme de ménage" "va certainement choquer".

Rendez-vous le 24 décembre 2025 pour découvrir le film signé Paul Feig.