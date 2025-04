"La Femme de ménage" : l'adaptation cinématographique sera fidèle au livre

Un véritable phénomène. Depuis sa publication en 2022, le roman "The Housemaid", traduit en français par "La Femme de ménage", a connu un véritable succès. Le livre signé Freida McFadden a déjà été vendu à plus d'un million d'exemplaires en France.

Dans le roman, la protagoniste Millie fait le ménage dans la belle maison d'une riche famille new-yorkaise. L'occasion pour cette femme au passé trouble de repartir de zéro et de développer une relation étroite avec Enzo, le jardinier des Winchester. Mais les choses commencent alors à se gâter…

Pour le plus grand bonheur des fans de cet ouvrage, le réalisateur américain Paul Feig a annoncé travailler sur une adaptation cinématographique de ce best-seller, dont la sortie est déjà prévue pour Noël aux États-Unis. Au casting, on retrouvera Sydney Sweeney ("Euphoria") et Amanda Seyfried ("Mamma Mia") dans les rôles de Millie et Nina. Mais également, Brandon Sklenar ("Jamais Plus") et Michele Morrone ("365 jours") qui incarneront respectivement Andrew et Enzo.