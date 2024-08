« La Chronique des Bridgerton » : quelle est votre saison préférée ?

Un mois s'est désormais écoulé depuis la diffusion de la saison 3 de « La Chronique des Bridgerton », sur Netflix. Le temps est venu de faire le bilan des différentes intrigues de l'une des séries les plus aimées et commentées de Netflix. Toutes les histoires ont-elles conquis le cœur des fans de la même manière ? Le site américain IMDb a récolté les notes des internautes pour chaque épisode et a ainsi réalisé un classement en ligne des saisons préférées des fans.

La saison 2 est la mieux notée

Sur le site américain, c'est la saison 2 centrée sur Kate Sharma et Anthony Bridgerton qui est la mieux notée : 8,02/10. « La deuxième saison est un incontournable avec un slow burn captivant. Elle surpasse l'excellente première saison », écrit un internaute. Juste après, on retrouve la saison 3 qui obtient elle 8/10. Et c'est finalement la première saison qui arrive en dernière position avec 7,72/10. « Je suis avant tout un fan de la saison 1.

Aucune des autres saisons n'avait la même ambiance et le même charme pour moi », affirme un autre admirateur de Bridgerton sur le site.

Une chose est sûre, tout le monde a ses préférences et coups de cœur. NRJ vous propose donc de donner également votre avis. Êtes-vous d'accord avec ce classement ? Quelle saison fait chavirer votre coeur ?