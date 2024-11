"La Chronique des Bridgerton" : quel avenir pour Anthony Bridgerton ? Jonathan Bailey répond

Les fans sont impatients de retrouver la haute société londonienne. La saison 4 de "La Chronique des Bridgerton" sur Netflix se fait attendre mais les premières informations sur la suite de la série nous permettent de patienter.

Du côté du casting, Jonathan Bailey, qui interprète l'aîné de la famille Bridgerton vient d'annoncer qu'il reprendra du service.

C’est lors de sa récente apparition dans l’émission de Seth Meyers que l’acteur britannique a confirmé sa participation à la nouvelle saison. Bien que l’intrigue principale de la saison 4 se concentrera sur Benedict Bridgerton, joué par Luke Thompson, les scénaristes ont prévu quelques apparitions pour Anthony.

"Quelle chose incroyable de faire partie de cette aventure, a révélé Jonathan Bailey. Il va y avoir plus de place pour de nouveaux personnages, et Luke et Yerin vont être super. Je reviendrai donc toujours pour faire un petit coucou."

La saison 4 de "Bridgerton" arrive dans deux ans

La saison 4 de «Bridgerton» sur Netflix devrait suivre l’intrigue du roman de Julia Quinn, «Une offre d’un gentleman». Alors qu’il assiste à un bal masqué, Benedict fait connaissance avec une jeune anonyme dont il tombe immédiatement amoureux. Derrière le masque se cache Sophie Beckett, fille illégitime du comte de Penwood, devenue domestique. Ce nouveau personnage sera interprété par Yerin Ha.

Patience, la suite de «La Chronique des Bridgerton» n’arrivera pas avant 2026.