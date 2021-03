La Casa de Papel : pourquoi tous les personnages portent-ils un nom de ville ?

Qui sont les personnages de la série La Casa de Papel ?

Parmi les personnages de la série La Casa de Papel, il y a évidemment les policiers, sinon comment les braqueurs pourraient-ils jouer au chat et à la souris ? Mais dans La Casa de Papel, ceux dont on préfère parler, ce sont les braqueurs évidemment ! On les compte au nombre de 8 et la tête pensante de cette fine équipe, c'est le Professeur. Alors qui sont-ils ? On a Tokyo, Berlin, Moscou, Denver, Rio, Helsinki, Oslo et Nairobi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils avaient des noms de ville ? T

Tokyo est la braqueuse qui joue les insensibles. Berlin, c'est le leader quand il s'agit d'aller au front. Moscou est le nounours sympa qui creuse des tunnels. Denver, c'est le bad boy au grand cœur de la bande. Rio, c'est le petit génie de l'informatique. Helsinki est lié à Oslo puisqu'ils sont frères. À eux deux, ils sont les costauds de la bande de braqueurs. Nairobi, c'est une boule d'énergie à l'état pur. Mais alors, il n'y a pas vraiment de lien entre les surnoms de chaque braqueur et leur rôle dans la série. Excepté Oslo et Helsinki qui sont liés par le sang et sont donc deux capitales nordiques... on ne voit aucun lien entre les personnages et leur nom. Alors, on s'est posé la question... l'équipe du film voulait-elle simplement nous faire réviser notre géographie ? Après tout, c'est l'impression que l'on a quand on voit l'enchaînement de noms de villes dans cette interview... Mais ce n'est pas l'explication qui est donnée par le réalisateur de la série La Casa de Papel.

Pourquoi avoir choisi des noms de ville dans la série La Casa de Papel ?

Dans toutes les histoires de braquages, les voleurs ont des surnoms. C'est plutôt logique quand on sait que la police est à leur trousse... c'est quand même mieux que de laisser tous les indices aux autorités. C'est donc tout naturellement qu'il a été nécessaire de trouver des surnoms aux personnages de la série La Casa de Papel. Mais comment le réalisateur Álex Pina a-t-il trouvé l'idée d'utiliser des noms de ville. Cela va vous sembler très simple, mais l'inspiration est mystérieuse parfois. Il a simplement vu une personne qui portait un t-shirt avec l'inscription Tokyo ! Cela a été un véritable flash.

Les personnages auront des noms de ville. Les fans de la série peuvent se réjouir, car parmi les pistes de réflexion, il y avait l'idée d'utiliser des noms de planètes. A priori Denver en Mars et Tokyo en Jupiter... c'est moins réussi ! On peut donc remercier la personne qui portait un t-shirt d'avoir offert à Pina son éclair de génie. Et en bonus, cela nous fait réviser notre géographie... voilà une bonne excuse pour binger La Casa de Papel sans culpabilité ! Si vous voulez découvrir de nouvelles anecdotes sur la série La Casa de Papel, découvrez l'histoire derrière la célèbre chanson du générique de la série !