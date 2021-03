La Casa de Papel : pourquoi avoir choisi le masque de Salvador Dali comme symbole de la rébellion ?

Masque de Salvador Dali : un symbole d'anticonformisme

Dans la célèbre série espagnole, les différents personnages cachent leurs visages derrière des masques à l'effigie de Salvador Dali. Tokyo, Denver, Marseille, tout le casting y passe ! Et ce n'est pas un hasard si le célèbre peintre surréaliste espagnol a été choisi. Salvador Dali est un peintre provocant et qui mène sa vie comme bon lui semble, peu importe ce que l’on peut bien penser de lui. Dans sa vie comme dans son œuvre, le peintre et sculpteur a toujours "pensé hors de la boîte". En choisissant un masque représentant Salvador Dali, les réalisateurs de la série ont souhaité mettre en avant l'anticonformisme et la provocation, deux thèmes abordés en profondeur dans la série La Casa de Papel.

Politique et paradoxes

Politiquement parlant, Salvador Dali était très impliqué mais, surprise… il n’en faisait qu’à sa tête. Élevé par des libres penseurs catalans, profondément engagé dans la vie politique et même expulsé de son école d'art à la suite de l'organisation d'une manifestation, Dali s'est très vite engagé dans la politique. Si au début, il se tournait davantage du côté gauche, son cheminement politique sera en réalité plus complexe. Avec le refus d'intégrer l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, et son aversion pour l'URSS, l'artiste arbore une position quelque peu compliquée. Et c'est tout ce paradoxe politique qu'a souhaité mettre en avant la série, en choisissant un masque représentant Dali. La sortie de la saison 3 de La Casa de Papel avec le sauvetage de Rio, capturé par les autorités, rappelle d’ailleurs ce paradoxe politique très présent tout au long de la fiction espagnole.

Dali : incompris, engagé et provocateur

À l'image des acteurs de La Casa de Papel, Dali était un personnage incompris. Sa peinture reflète d'ailleurs à merveille cette imagination débordante dont le peintre faisait preuve. Tout comme les toiles du peintre, les protagonistes de la série reflètent ce besoin de reconnaissance à travers des actes à la fois engagés et provocateurs. Si ce masque a été choisi, c'est justement pour mettre en valeur cet aspect énigmatique, cet équilibre fragile entre incompréhension et provocation. La série fait donc écho à la peinture de Dali, un homme dont les œuvres sont toujours considérées comme mystérieuses aujourd’hui. Incompris dans sa vie comme dans son œuvre, le peintre incarne l'image parfaite du génie masqué. Et La Casa de Papel rend hommage à son œuvre, et qui sait, peut-être qu’elle la continue !

À la fois symbolique et esthétique, le masque de Salvador Dali utilisé dans La Casa de Papel est plus qu'anecdotique !