« Knuckles » : une nouvelle série dans l’univers de « Sonic » avec Kid Cudi

Ce jeudi 8 février, ce personnage secondaire débarque sur le devant de la scène avec l’annonce par Paramount de la diffusion d’une série en six épisodes intitulée sobrement « Knuckles ». Le trailer révélé au moment de l’annonce montre donc Knuckles, toujours doublé par Idris Elba, poursuivi par un ennemi mystérieux interprété par Rory McCann (le limier de « Game Of Thrones ») qui tente de lui dérober ses pouvoirs. Pour se faire, ce dernier envoie ses sbires, dont l’un d’eux est joué par le rappeur Kid Cudi, afin de se frotter à la petite boule de poil rouge. Sonic et Tails seront évidemment de la partie afin de défendre leur ami bagarreur, qui pourrait bien séduire les fans par son franc-parler et son cœur noble.

« Knuckles » sera disponible le 27 avril, sur la plateforme Paramount +.