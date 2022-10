«Jack Mimoun et les secrets de Val Verde» : le casting en interview !

Prêts à vous évader? «Jack Mimoun et les secrets de Val Verde» est disponible au cinéma dès ce mercredi 12 octobre! On y découvre les aventures d’une star de l’aventure qui a survécu seul sur l’île hostile de Val Verde. Deux ans après, il y retourne pour trouver la légendaire épée du pirate La Buse.

Un périple qui s’annonce mouvementé et très marrant grâce à ses compagnons de route Aurélie Diaz jouée par Joséphine Japy ou encore son manager interprété par Jérôme Commandeur et le mercenaire imprévisible Jean-Marc Bastos incarné par François Damiens.

Il s’agit de la première réalisation de l’humoriste et comédien Malik Bentalha. «Jack Mimoun» est une déclaration d’amour à de nombreux films d’aventure comme «Indiana Jones», «Jumanji» ou encore «Jurassic Park».

«Je leur rends hommage, je ne les parodie pas. J’étais à la recherche d’un projet qui puisse faire rêver les plus jeunes et les plus âgés.», explique le réalisateur en interview pour NRJ.

«Jack Mimoun» : comment se sont préparés les acteurs ?

Pour l’occasion, les acteurs ont tout donné sur le tournage du film en Thaïlande. Malik Bentalha a pris 12 kilos pour incarner le héros tandis que Joséphine Japy s’est mise au sport intensif. Pour découvrir toutes les anecdotes et coulisses hilarantes du long-métrage, ne manquez pas l’interview du casting plus haut.

Interview de Bertrand Lesguillons