« Griselda » : comment Sofia Vergara a-t-elle réussi sa transformation ?

Pour être au plus près de son rôle de « marraine » de cartels, Sofia Vergara explique qu'« une équipe de coiffure et de maquillage » lui a fait « un travail de fou ». Et pour cause, son personnage évolue à Miami dans les années 70-80. C'est pourquoi il a fallu cinq perruques, plusieurs prothèses sourcilières, un faux nez, mais également un dentier qui imite la couleur des dents de Griselda Blanco, connue pour être fumeuse.

Mais ce n'est pas tout. Sofia Vergara a également travaillé sa posture pour lui ressembler au mieux. « Sa transformation physique, c'était l'un des aspects les plus difficiles de toute la série », confirme le co-créateur Eric Newman dans une interview accordée à E! News.

La transformation de Sofia Vergara était donc l'un des plus grands défis de la série. « Avoir un look parfait était très important pour moi, car j'avais besoin de disparaître », confie-t-elle avant d'ajouter : « Je voulais que personne ne pense à moi ou à mon rôle de Gloria Pritchett ». Au-delà de son apparence physique, l'actrice indique qu'elle a fait un vrai travail d'interprétation : « Je voulais entrer dans la tête de Griselda et vraiment comprendre sa mentalité, d’où elle venait ».

Pour découvrir les nouveaux traits de Sofia Vergara, rendez-vous le 25 janvier 2024 sur Netflix où les six épisodes de « Griselda » seront disponibles.