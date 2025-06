"Ginny et Georgia" : quand pourrait sortir la saison 4 sur Netflix ?

Deux longues années ont séparé la diffusion de la deuxième saison de "Ginny et Georgia" de la troisième et pourtant l'enthousiasme des fans n'est pas retombé ! Disponible depuis le 5 juin 2025, la suite de la série occupe déjà la première place dans le classement des programmes les plus regardés sur Netflix. Attention, la suite de l'article contient des spoilers !

Jugée plus sombre et dramatique que les précédentes, cette nouvelle salve d'épisodes s’est conclue sur un retournement de situation : une nouvelle grossesse pour Georgia. Mais que les fans soient rassurés, une suite est déjà en préparation. En effet, Netflix a confirmé en mai 2023 la production d'un quatrième et ultime chapitre de "Ginny et Georgia".

Ce que l'on sait de la saison 4

En partant du principe que deux années séparent toujours chaque saison de la série, la prochaine ne devrait pas arriver avant 2027.

La créatrice de la série, Sarah Lampert, a récemment confié que la saison 4 de "Ginny et Georgia" explorera davantage le passé de Georgia et de ses racines familiales. Les spectateurs devraient donc découvrir la famille biologique de Georgia, notamment sa mère et son père, absents de sa vie depuis longtemps.