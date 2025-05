"Ginny & Georgia" saison 3 : prison, procès et révélations choc... Le trailer intense qui donne envie

Georgia va-t-elle aller en prison ?

Dans cette bande-annonce, on découvre Georgia assignée à résidence avec un bracelet électronique. La mère de famille doit faire face aux tensions avec Paul, qui ne supporte plus les secrets. De son côté, Ginny se débat avec ses propres démons et ses doutes quant à l'innocence de sa maman. "Je défends ma mère auprès de tout le monde. J'essaie tellement de la protéger, mais je ne sais même pas si c'est la bonne chose à faire," avoue-t-elle à un Marcus (Felix Mallard) visiblement préoccupé.

Malgré tout, le lien entre Georgia et Ginny semble indéfectible. "On est un duo de choc," déclare Georgia avec son optimisme habituel à la fin de la bande-annonce. Mais face à la menace de la prison, cet amour maternel suffira-t-il à surmonter toutes les épreuves ?

De nouveaux visages, Ty Doran et Noah Lamanna, feront également leur apparition dans cette saison 3 très attendue, laissant présager de nouvelles dynamiques et peut-être de nouveaux secrets.

Rendez-vous le 5 juin prochain sur Netflix pour découvrir la suite de la série captivante. Une chose est sûre : la saison 3 de "Ginny & Georgia" s'annonce plus sombre, plus intense et plus addictive que jamais.