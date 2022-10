Les retrouvailles de Julia Roberts et de George Clooney. Les deux acteurs sont à l’affiche du film «Ticket to Paradise». Une nouvelle comédie-romantique signée Ol Parker. Ce dernier a réalisé les deux volets de la saga «Mamma Mia». Les spectateurs s’attendent donc au même succès pour ce projet, en salles le 5 octobre.

L’histoire raconte celle de David et Georgia Cotton. Divorcés depuis quinze ans, les deux ex ne peuvent plus se supporter. Pourtant, ils vont devoir faire un effort lorsqu’ils sont invités au mariage de leur fille Lily. Cette dernière est tombée follement amoureuse de Gede, un cultivateur d’algues. Mais pour ses parents, cette union va beaucoup trop vite. David et Georgia vont tout mettre en œuvre pour les faire rompre. Une trêve qui promet beaucoup de rebondissements au sein de l'ex couple.

Julia Roberts et George Clooney: une belle amitié au cinéma

Ce n’est pas la première fois que les deux acteurs se retrouvent ensemble dans un même film. Par le passé, ils ont partagé l’affiche d’«Ocean’s Eleven», où ils incarnent, là aussi, un couple divorcé. Ensuite, ils enchainent avec «Money Monster» sorti en 2016.

Les amis se retrouvent également dans «Un été à Osage Country», dans lequel Julia Roberts joue et que George Clooney produit. Avec toutes ces collaborations, Julia Roberts et George Clooney deviennent de véritables amis. Que ce soit devant comme derrière l’écran, l’alchimie est bien présente.