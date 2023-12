« Game of Thrones » : huit nouvelles séries seraient en développement

« Nous avons toujours des scénarios "Game of Thrones" en cours de développement »

En plus de « House of Dragon » dont la deuxième saison vient d’être bouclée, et dont la troisième est en cours de développement, le patron d’HBO, Casey Bloys, a dévoilé que d’autres scénarios étaient dans les tuyaux, en plus de celui de « The Hedge Knight » annoncé en avril dernier : « Nous avons toujours des scénarios ‘’Game of Thrones’’ en cours de développement. Nous avons lancé ‘’Dunk and Egg’’ (The Hedge Knight) au printemps. Je ne dirais pas qu’il y a quelque chose d’autre dans ce monde qui est proche d’un feu vert ou quoi que ce soit, mais nous travaillons toujours sur différents scénarios et idées ».

L’auteur des livres Georges R.R Martin a donné des précisions sur ces scénarios, au média "Bangcast" : « Nous avons également huit séries spin-off en développement. On a eu le feu vert pour ‘’Dunk and Egg’’. Pas pour les autres encore, mais nous travaillons quand même dessus ».

Ainsi, les fans de « Game of Thrones » auront de quoi se réchauffer au feu des dragons durant les longs hivers, et de quoi se rafraîchir dans les glaces de Westeros pendant les étés brulants encore longtemps !