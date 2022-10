«Game of Thrones»: cette actrice emblématique s’est mariée

Que du bonheur ! C’est officiel, un nouveau mariage a eu lieu dans l’équipe de «Game of Thrones». Ce n’est autre que Lena Headey, connue pour incarner Cercei Lannister sur le petit écran, qui a dit «oui» à son compagnon Marc Menchaca. Le couple se fréquente depuis près de trois ans et a décidé de celer leur amour grâce au mariage !

La cérémonie s’est déroulée en Italie à Puglia, dans la région des Pouilles. Plusieurs images ont été partagées sur les réseaux sociaux. Sur les premiers clichés, la mariée apparait dans une somptueuse robe blanche avec un dos nu. Quant à son époux, celui-ci opte pour un costume chic accessoirisé d’un chapeau. Leurs proches étaient présents pour cette belle occasion.

Et parmi les invités, plusieurs anciens acteurs de «Game of Thrones», comme Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Conleth Hill (Varys) ou encore Sophie Turner (Sansa Stark). La jeune femme était accompagnée de Joe Jonas et ont immortalisé leur venue par un selfie !

«Game of Thrones»: Lena Headey se marie pour la troisième fois

En effet, l’actrice n’en est pas à son premier mariage. Le premier a eu lieu en 2007 avec Peter Loughran, avec lequel elle a divorcé par la suite en 2013. Le couple a eu un enfant, un garçon appelé Wyllie Elliot. Par la suite, Lena Headey rencontre à nouveau l’amour avec Dan Cadan. Après avoir eu une fille ensemble, le couple se fiance puis se marie en 2018, avant de divorcer en 2019.