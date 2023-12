Matthew Perry: Julia Roberts sort enfin du silence après sa mort

Déjà plus d’un mois que Matthew Perry nous a quitté. L’interprète de Chandler dans la série «Friends» est décédé à l’âge de 54 ans, le 28 octobre dernier, dans son jacuzzi. Depuis cette tragique journée, les fans, partenaires de jeu mais aussi proches de la star américaine n’ont cessé de lui rendre des hommages émouvants.

Beaucoup attendaient de savoir si Julia Roberts allait réagir suite à la mort de Matthew Perry. Les deux acteurs ont, en effet, partagé une passion amoureuse en 1995. La comédienne de «Pretty Woman» est sortie du silence ce 4 décembre 2023, dans une interview pour le média américain «Entertainment Tonight».

La superstar américaine, qui assure en ce moment la promotion de son dernier film Netflix, «Le Monde après nous» a partagé sa tristesse: «La mort brutale de quelqu’un de si jeune, c’est bouleversant. Je pense que d’une certaine manière, cela nous aide à mieux apprécier ce que l’on a, et à continuer à avancer en gardant le positif en tête.»

Julia Roberts n’est pas revenue sur la romance qui l’a liée à Matthew Perry dans les années 90 mais elle a tenu à saluer son passage dans «Friends». La comédienne américaine a, en effet, interprété la petite-amie de Chandler Bing, Susie, le temps d’un épisode de la saison 2 de la série. Une expérience dont l’actrice ne garde «que les meilleurs pensées et sentiments», comme elle le dévoile dans les colonnes de «Entertainment Tonight». «Ils étaient tous très accueillants envers moi, qui n’était pourtant là que pour un seul épisode. C’était juste vraiment fun.», a-t-elle ajouté au sujet du casting iconique du show.

Julia Roberts et Matthew Perry: un couple qui n’a pas duré

Julia Roberts et Matthew Perry ont connu une idylle de deux mois en 1995. Le comédien était revenu sur cette relation amoureuse dans ses mémoires « Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» publiées en 2022. Cette passion avait été de courte durée à cause des troubles psychologiques de l’interprète de Chandler.

«Sortir avec Julia Roberts était trop pour moi. J'avais toujours l’impression qu'elle allait rompre avec moi (…) J'étais brisé, je ne pouvais pas aimer. Au lieu d'affronter ma peur de la perdre un jour, j'ai préféré rompre avec la belle et brillante Julia Roberts.», a raconté Matthew Perry dans son autobiographie.