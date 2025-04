"Freaky Friday 2" : Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan dans les premières images déjantées de la suite

L'été s'annonce délirant grâce à la sortie de la suite de la comédie légendaire "Freaky Friday" ! Plus de vingt ans après le succès retentissant du film qui a pour titre "Dans la peau de ma mère" en français, Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan reprennent leurs rôles iconiques. Et leurs nouvelles folles aventures arrivent très bientôt. "Freakier Friday" est attendu pour le 6 août prochain au cinéma.

Le film original de 2003, adapté du roman éponyme de 1972 de Mary Rodgers, mettait en avant l'histoire d'Anna Coleman, une adolescente qui échange par magie son corps avec celui de sa mère, Tess Coleman.

Cette fois-ci, nos héroïnes consultent une voyante, interprétée par une des stars de l'émission américaine "Saturday Night Live", Vanessa Bayer. Dans la bande-annonce de "Freakier Friday", celle-ci leur révèle que leurs "lignes de vie" se sont "croisées auparavant", une information qui semble les inquiéter tout en les laissant perplexes. Mais le chaos reprend de plus belle : Anna et Tess échangent à nouveau leurs corps, mais cette fois-ci, avec la fille biologique et la belle-fille d'Anna.