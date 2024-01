Emma Stone : 5 choses que vous ne savez pas sur l'actrice

À l'affiche du dernier film de Yórgos Lánthimos, Emma Stone vient de remporter le Golden Globe de la Meilleure actrice pour « Pauvres Créatures ». La presse parle notamment d'elle pour son jeu d'actrice bluffant et place de nouveau la jeune femme de 35 ans sous le feu des projecteurs.

Négociatrice dans l'âme

Originaire de l'Arizona, Emma Stone est une actrice américaine qui s'est révélée aux yeux du grand public dans les années 2010. Pour convaincre ses parents de mener une carrière de comédienne à seulement 14 ans, la star de « La la land » leur a présenté un power point dans lequel elle détaillait sa stratégie pour réussir à Hollywood. Le Hollywood Reporter révèle que son pitch s'intitulait à juste titre « Projet Hollywood ». Elle y détaillait son projet de déménagement, sa nouvelle vie en Californie avec sa mère, ses études à la maison et sa volonté d'auditionner pour la télévision et le cinéma. « C'est fou qu'ils aient accepté », avait-elle déclaré au magazine en 2017.

Actrice dans « Malcolm »

Et oui ! Le saviez-vous ? À ses débuts, l'actrice a fait quelques apparitions dans la série culte alors que son minois n'était pas encore célèbre. « C’est dans l’épisode 16 de la saison 7 de la série qu’on peut la voir jouer une certaine Diana, qui fait du chantage à Reese jusqu’à ce que Lois apprenne que son fils est mené à la baguette et qu’elle décide de se venger », rappelle le Ouest France.

Fan des Spice Girls

Née Emily Jean Stone, Emma Stone a décidé d'empreinter son prénom de scène à l'une de ses Spice Girl préférée, Emma Bunton. La raison ? Il existait déjà une Emily Stone lors de son inscription à l'école de comédie. Mais avant de faire ce choix, l'actrice avait hésité entre Emily J. Stone et Riley Stone. « Je me suis appelée Riley Stone pendant six mois. Mais un jour, alors que j'étais en tournage sur la série 'Malcolm', quelqu'un criait 'Riley, Riley !'. Et moi, je n'avais aucune idée de qui ils appelaient, jusqu'à qu'il vienne vers moi : 'Hé, réveille-toi, on a besoin de toi sur le plateau!'. Là, je me suis dit: 'Mais je ne suis pas Riley, je ne peux pas être Riley' », raconte-t-elle.

Potentielle journaliste

Si Emma Stone n'était pas devenue l'actrice que l'on connait aujourd'hui, elle aurait probablement été journaliste. Lorsqu'elle était jeune, Emma Stone entretenait une newsletter nommée Neptune dans laquelle elle publiait des articles et partageait des conseils avec ses lecteurs. Selon elle, journaliste et actrice, « c’est le même genre de métier ». « Tu regardes les gens, tu analyses leur fonctionnement pour comprendre comment ils travaillent », a-t-elle expliqué au micro d'Ellen De Generes.

Star de « Babylon » de peu

La star de « La La Land » aurait dû être également celle de « Babylon », du même réalisateur Damien Chazelle. À la place, c'est la pétillante Margot Robbie qui a endossé le rôle de l'exubérante Nelly aux côtés de Brad Pitt. Emma Stone n'a pas pu honorer ce rôle en raison de son emploi du temps et de celui du planning de tournage de « Babylon », qui a été à de nombreuses reprises modifié à cause de la pandémie de covid-19.