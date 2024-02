« Dune 2 » : Timothée Chalamet raconte ses scènes d'amour avec Zendaya

Ainsi, les personnages de Paul et Chani entretiennent une fusion évidente. Une romance déjà palpable dans la bande-annonce. « Je pense que le mot 'nuance' est un mot fort, car c'est ce que nous essayons de trouver. Et je pense, plus spécifiquement, Denis [Villeneuve]. Cette relation n'est pas un simple amour entre deux jeunes qui s'entraident sans raison, sans sacrifice (...) », a-t-il expliqué avant d'ajouter : « C'est une recette pour tomber amoureux ».

« Alors, comment Zendaya et Timothée Chalamet ont-ils appréhendé cette relation physique ? », se demandent les fans. Déjà habitué aux scènes d'amour grâce aux films du cinéaste italien Luca Guadagnino, tels que « Call me by your name » ou encore « Bones and All », l'interprète de Paul a, quant à lui, répondu à cette question récurrente : « Les gens me demandent souvent comment c'est de tourner des scènes physiques et intimes, mais quand on est des amis, je trouve que c'est moins embêtant ». Une réponse à laquelle Zendaya a acquiescé.

« Dune 2 » sera disponible au cinéma dès le mercredi 28 février 2024.