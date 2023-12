« Dune 2 » : les toutes premières minutes du film dévoilées

Après deux bandes-annonces sorties dans le courant de l’année et plusieurs reports, « Dune 2 » arrivera finalement en salles au début de l’année 2024. Et pour faire patienter les fans, de nouvelles images de cette suite tant attendue ont été dévoilées au CCXP. Une convention qui se tient à São Paulo et qui met en avant l’univers du cinéma et des jeux vidéo. Pour les heureux chanceux qui étaient sur place, Denis Villeneuve a dévoilé les dix premières minutes de son film sur grand écran. De ce qui a pu en ressortir, « Dune 2 » s’annonce comme un blockbuster.

Concernant ces premières images, elles s’accordent avec ce que l’on a déjà pu apercevoir dans la bande-annonce. La bataille entre les Atréides et les Harkonnen va débuter. Et bien évidemment, le personnage de Chani, incarné par la talentueuse Zendaya, est mis en avant et plus uniquement au travers de sa romance avec le Paul Atréides de Timothée Chalamet.