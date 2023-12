« GTA VI » : la bande-annonce tant attendue dévoilée

Une décennie. Voilà près de 10 ans que le monde du jeu vidéo accueillait le projet le plus ambitieux et le plus abouti de son histoire : « GTA V ». Un diamant qui n’au eu de cesse de se faire bichonner et polir. Qui a été porté sur deux générations de console, et dont la moindre possibilité a été exploitée à son maximum.

Un usage qui a tout de même fini par s’user au fil du temps, laissant les fans impatients de se confronter à un nouvel opus. Si l’attente aura duré plus de six ans, la première bande-annonce du jeu, dévoilée dans la nuit de ce lundi 4 décembre, répond enfin aux attentes des aficionados du jeu.

Initialement prévue pour sortir dans l’après-midi de ce mardi 5, un leak a poussé Rockstar à dégainer ce trailer en avance. Un coup réussi, puisque le tweet a obtenu plus de 60 millions de vues en moins de 10 heures.

On y découvre le premier personnage principal féminin de la série : Lucia. Une gangster tourmentée qui devra faire sa place, à sa sortie de prison, dans la société déjantée et bouillonnante de Vice City, transposition de Miami. Le jeu sortira en 2025 sur PS5 et XBOX Series S, et sur PC un an plus tard.