«Doctor Strange 2»: ce bêtisier inédit de Scarlet Witch avec Elizabeth Olsen

Des images jamais vues! En mai dernier, Marvel sort un de ses films les plus attendus de 2022. La franchise est fière de présenter «Doctor Strange in the Multiverse of Madness». Comme son nom l’indique, le blockbuster raconte la suite des aventures de cet ancien chirurgien de renom. Notamment après l’épisode de «Spider-Man: No Way Home».

Ce nouveau volet était très attendu des fans, et pour cause, dedans on retrouve également Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch. S’inscrivant comme l’un des personnages les plus puissants de cet univers, la Sorcière Ecarlate réserve de nombreuses surprises dans «Doctor Strange in the Multiverse of Madness».

«Doctor Strange 2»: Elizabeth Olsen s’amuse sur le tournage

Cette dernière est incarnée par Elizabeth Olsen. Aujourd’hui, le bêtisier du tournage, avec uniquement des scènes la concernant, est partagé. Dans la vidéo, on y voit l’actrice rigolant tout en étant tractée par des câbles dans les airs, se trompant de répliques, s’amusant avec la caméra.

Un moment offert aux fans du MCU. Ces derniers adorent ces instants de légèreté sur le tournage. Ce n’est pas la première fois que Marvel s’amuse de ces scènes inexploitables pour amuser le grand public.