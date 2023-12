«Desperate Housewives»: les actrices se détestaient-elles? Eva Longoria répond

Hollywood en mal de tensions féminines ?

Selon l’actrice de 48 ans, ses partenaires de jeu, Teri Hatcher, Felicity Huffman et Maria Cross savaient comment les femmes étaient traitées à Hollywood. Eva Longoria a même avoué qu’elles l'auraient avertie : « C'est juste parce qu'on est des femmes de 40 ans dans une série télé. »

La superstar américaine s'est bel et bien rendu compte de la différence de traitement entre les hommes et les femmes sur les plateaux de tournage. « Je me souviens que lorsque j'ai animé le Saturday Night Live, Tina Fey avait fait une parodie de nos fameuses disputes. Je savais que si on en faisait un sketch dans le Saturday Night Live, ça deviendrait viral », a ajouté Eva Longaria au micro du podcast américain.

Trop accaparée par son métier, l'actrice ne prêtait pas attention à ce genre de rumeurs, « Nous travaillions tellement dur. On était déconnectées de ce qui se passait à l'extérieur. Nous étions vraiment dans une bulle avec notre équipe et entre nous. », s’est-elle remémorée, « Toutes ces choses comme ces soi-disant disputes, mais aussi les choses positives comme le fait que la série était n°1 – ça ne pouvait pas arriver jusqu'à nous car on travaillait dur. On faisait des journées de 18 heures et les week-ends, on avait des séances photo .», a confirmé Eva Longoria mettant ainsi un terme aux rumeurs une bonne fois pour toutes.