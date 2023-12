Lynette Scavo - Felicity Huffman

Impossible de l'oublier. Lynette Scavo restera l'un des rôles les plus importants de la carrière de l'actrice, à tel point que sa vie a connu un évènement qui aurait pu inspirer le scénario d'un épisode de « Desperate Housewives ». En effet, Felicity Huffman a fait la une des médias américains en 2019 après avoir payé une jeune femme pour qu'elle passe des examens, l'équivalent du BAC, à la place de sa fille Sophia. Un soudoiement d'une valeur de 15 000 dollars dont le but était d'assurer une place dans une université prestigieuse à son enfant. Ayant plaidé coupable, l'actrice a été condamnée à 14 jours de prison et effectué 250 heures de travaux d’intérêt général. Malgré cette condamnation, la comédienne est de nouveau sur les plateaux de tournage. Cependant, Felicity Huffman ne semble plus être présente sur les réseaux sociaux...