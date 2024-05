« Desperate Housewives » : les acteurs vont se réunir pour les 20 ans de la série

A l’instar des retrouvailles des acteurs de « Friends » qui ont tourné un épisode spécial, vingt ans après leurs adieux, le casting de « Desperate Housewives » annonce aussi ses retrouvailles. Pas de tournage de prévu, mais une réunion qui devrait fourmiller d’anecdotes et de bonne humeur. C’est Eva Longoria qui a annoncé la bonne nouvelle. Elle l’a d’ailleurs fait de la meilleure des manières dans un témoignage rempli de nostalgie : « Interpréter Gaby me manque, Wisteria Lane me manque, c'est l'une des meilleures expériences de ma vie », a confié l’actrice au micro de Canal Plus alors qu’elle faisait une apparition au Global Gift Gala.