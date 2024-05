Furiosa : cette scène a nécessité 78 jours de tournage

Au cinéma, on dit généralement qu'une journée de tournage équivaut à une minute de film. Mais cette fois, le prochain film préquel très attendu de la franchise « Mad Max », « Furiosa », déroge à la règle. Et pour cause, il promet une scène d'action épique qui a nécessité un effort colossal pour être réalisée.

78 jours de tournage

Révélée par la star Anya Taylor-Joy et le producteur Doug Mitchell lors d'une interview pour Total Film Magazine, cette séquence de 15 minutes n'a pas nécessité une quinzaine de jours de tournage mais 78 jours pour être mise en boîte !