«Dahmer» et «You»: ce lien qui unit les séries

Une affaire de famille ! À tour de rôle, ces deux séries Netflix cartonnent sur la plateforme américaine. Dans un premier temps, «You» raconte l’histoire de Joe Goldberg, un jeune homme qui voue un amour obsessionnel à chaque femme qu’il rencontre. Le poussant à commettre l’irréparable: des meurtres. Le jeune homme est prêt à éliminer toutes les personnes qui se trouveraient en travers de son chemin entre lui et l’amour de sa vie.

De l’autre «Dahmer», le nouveau succès de la rentrée. Cette série créée par Ryan Murphy raconte les atrocités commises par le tueur en série du même nom. Un show insoutenable où on dévoile en détails la vie du cannibale du Milwaukee, interprété par Evan Peters. Bien que les histoires soient similaires, il y a un véritable élément qui relit «You» et «Dahmer». Pour le découvrir, il faut se pencher sur le casting.

«Nick Fisher, qui joue la version jeune de Jeffrey Dahmer dans la série, et le frère de Jackeu Fisher, le jeune acteur qui joue Joe Goldberg enfant», révèle le compte Twitter de Seriously. Et oui, les deux jeunes acteurs sont frères. Un détail qui a beaucoup amusé les internautes, qu’ils l’ont d’ailleurs souligné dans les commentaires: «Psycho Family» ou encore «Oh les pauvres ! J’espère que les des parents sont Psy est-ce que ça doit pas être une partie de plaisir.»

«Dahmer» et «You»: le succès des tueurs en série

Ces derniers temps, les séries inspirées d’histoire vraie sont de plus en plus présentes sur Netflix. En effet, la plateforme produit de nombreux projets de ce genre. De la fiction à la réalité, il n’y a qu’un pas pour eux. Entre les séries et les documentaires, les fans de crime sont bien servis.

La preuve en est, «Dahmer» a dépassé le phénomène mondial «Squid Game», avec plus 192 millions d’heures de visionnage. Quant à la série «You», la première partie de la saison 4 sera disponible à partir du 10 février 2023. Pour le plus grand plaisir des fans.