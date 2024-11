"Culte" : un acteur de "Sex Education" dans la série

Dans les saisons 2 et 3 de "Sex Education", Sami Outalbali incarne Rahim, le petit ami d’Eric. Leur histoire d'amour, belle et sincère, prend fin quand Eric succombe aux sentiments qu'il développe pour Adam. Entre ses rôles dans "Sex Education" et "Culte", l'acteur s’est également illustré dans le cinéma français avec des films comme "Novembre" de Cédric Jimenez ou encore "Une histoire d'amour et de désir".