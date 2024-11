"Culte" : l'incroyable transformation de Marie Colomb pour incarner Loana

Même si Marie Colomb a étroitement collaboré avec une metteuse en scène, notamment pour travailler la voix, l'idée n'était pas d'imiter Loana, comme l'a confié l'actrice au micro d'NRJ. "L'idée, c'est d'être dans l'instant présent et de ne plus penser à juste ressembler et essayer de faire confiance au travail qu'on a fait en amont. De vraiment incarner l'instant, les émotions", nous expliquait récemment Marie Colomb en interview avec Anaïde Rozam.

Maquillage, prothèse et coloration

Pour s'imprégner au maximum du rôle, l'actrice de 29 ans a effectué une transformation physique marquante. "Je suis arrivée au casting blonde", a-t-elle expliqué, tant elle rêvait de décrocher le rôle.

Sur les réseaux sociaux, elle a partagé des images des coulisses dans lesquelles on la découvre se décolorant les sourcils et le corps recouvert d'une matière blanche pour le moulage. Les équipes de maquillage et des costumes lui ont confectionné une prothèse afin de recréer la silhouette de Loana. Un travail minutieux salué par les spectateurs de la série "Culte". "C'est bluffant et ça nous ramène des années en arrière. Bravo !", commente notamment un abonné.