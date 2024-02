« Charmed » : Alyssa Milano règle ses comptes avec Shannen Doherty

Alyssa Milano : « Je n’avais pas le pouvoir de faire virer quiconque »

Très impliquée dans le mouvement #MeToo depuis 2017, l’actrice de la série « Insatiable », s’est, à de nombreuses reprises, confiée sur les traumatismes que le tournage de « Charmed » lui a laissés. Et sur Instagram, elle assure qu’elle n’avait rien à voir avec ce qu’il s’est passé à l’époque en arguant qu’elle n’avait « pas le pouvoir de faire virer quiconque ».

« Un médiateur a été mandaté et, après avoir parlé aux membres du casting et à l’équipe de tournage, il a donné des indications sur ce qui devait changer pour que la série continue », a-t-elle écrit avant de conclure qu’ « une fois que Shannen est partie, on a fait cinq autres saisons à succès et j’en serai toujours reconnaissante. » Chapitre clos ?