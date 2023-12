«Charmed» : Shannen Doherty et Alyssa Milano étaient en froid

Les rumeurs étaient donc vraies… L’ambiance sur le plateau de tournage de la série «Charmed» était électrique. Les trois héroïnes de la série phare des années 90/2000 avaient beau jouer des sœurs à l’écran, elles ne s’entendaient pas forcément très bien lorsque la caméra était coupée.

Il y aurait surtout eu de l’eau dans le gaz entre Shannen Doherty, qui interprète Prue, et Alyssa Milano, qui joue Phoebe. La star de «Beverly Hills» est revenue sur ces années douloureuses dans son podcast «Let’s Be Clear», lundi 11 décembre dernier. Pour l’occasion, Shannen Doherty avait invité son ex-acolyte Holly Marie Combs, la célèbre Piper Halliwell de «Charmed». Les deux amies de longue date avaient un lien fort bien avant le début de la série mais se seraient éloignées au moment du tournage de «Charmed». La cause de cette «rupture» : Alyssa Milano.

« C’était vraiment intéressant de voir [qu'Alyssa Milano] essayait de t’éloigner de moi.», révèle Shannen Doherty avant de partager une anecdote marquante au sujet d’une hospitalisation d’Holly Marie Combs. « J'avais terriblement peur des hôpitaux. J’ai attendu 24 heures après ton opération pour y aller et là, ce n’a pas été possible. On m'a dit que je ne pouvais pas entrer. Alyssa et sa mère empêchaient les gens de te voir. À ce moment-là, tu ne le savais pas.»

Shannen Doherty forcée de quitter la série prématurément

L’interprète de Prue ne mâche pas ses mots et raconte son désespoir. «J'étais en colère de ne pas être autorisée à venir te voir et choquée de la façon dont la famille [d'Alyssa Milano] s'était imposée. Ça a créé un fossé entre nous deux, qui s'est poursuivi tout au long de la saison 2. Je pense que j'ai pleuré tous les soirs.»

Cette mésentente entre les deux stars du show ont sûrement accéléré le départ de Shannen Doherty. La star a brutalement quitté la série au bout de trois saisons.

Il se murmure qu’à l’époque, Alyssa Milano aurait demandé aux producteurs du show de faire un choix entre Shannen et elle. C’est finalement, la célèbre Prue Halliwell qui a décidé de quitter la fiction à succès.