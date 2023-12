« Charlie et la Chocolaterie » : que sont devenus les enfants du film ?

Charlie Bucket - Freddie Highmore

Le jeune Charlie a aujourd'hui bien grandi ! Âgé de 30 ans, Freddie Highmore a poursuivi sa voix dans le cinéma. Devenu une véritable star grâce à Tim Burton et « Charlie et la Chocolaterie », il a enchaîné de nombreuses collaborations aux côtés d'as du 7ème art comme Ridley Scott ou encore Luc Besson dans « Arthur et les Minimoys ». Depuis 2017, l'acteur est à l'affiche de la série « The Good Doctor ». Il y incarne le Shaun Murphy, un brillant docteur atteint du syndrome d’Asperger.