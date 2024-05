« Jurassic World » : le rôle de Jonathan Bailey était un secret bien gardé

La star de « Fellow Traveller » a gardé cette information pour lui pendant quelques semaines. « Cette photo est datée du 9 avril. J'ai gardé le secret pendant un peu plus d’un mois. C'est époustouflant », a-t-il confié. Une histoire qui sonne presque comme un rêve ou (un cauchemar) devenu réalité puisqu’il est fan de la saga. « Je me souviens d'être allé voir le film avec ma famille », a-t-il déclaré. « C'était notre première sortie cinéma tous ensemble. J'ai trois sœurs aînées et j'y suis allé à l'âge de 5 ans. J’en ai fait des cauchemars ces 30 dernières années et je suppose que mon cauchemar est devenu réalité ».

Pour l’heure, on ignore encore tout du synopsis de ce nouveau volet au pays des dinosaures et certains membres du casting restent à confirmer. Selon Deadline, Scarlett Johansson et Manuel Garcia-Rulfo pourraient vraisemblablement être de la partie.

En attendant, Jonathan Bailey ne cache pas sa joie à l'idée de faire partie de cette nouvelle aventure. « Je suis très enthousiaste », a poursuivi le comédien. « Pour beaucoup d'entre nous, je sais qu'il s'agit d'une expérience cinématographique emblématique. ». Le nouveau « Jurassic World » pourrait voir le jour en 2025, trois ans après « Jurassic World: Le Monde d’après ».