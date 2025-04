"Bridgerton" saison 4 : Nicola Coughlan fait une confidence étonnante sur le tournage de la série

Il s’agit sans aucun doute de la suite la plus attendue. En 2026, les fans pourront découvrir la quatrième saison de "La Chronique des Bridgerton", sur Netflix. Et si les téléspectateurs peinent à patienter avant de visionner ces nouveaux épisodes, ses acteurs principaux semblent avoir une autre hâte : en voir la fin.

Nicola Coughlan, l’interprète de Penelope, s’est confiée lors du festival Canneseries 2025, ce lundi 28 avril, sur les conditions de tournages éprouvantes de ses camarades à Télé-Loisirs : "C'est très différent de tourner la saison 4 parce que c'est tellement plus détendu pour moi. Je regarde Luke et Yerin… Ils font tout le travail et ils sont si fatigués. Et je me dis : Okay, je vais à Cannes moi." En effet, après avoir été la tête d’affiche de la saison 3, Nicola Coughlan passe le flambeau à Luke Thompson (Benedict Bridgerton) et Yerin Ha (Sophie Baek). L’actrice irlandaise a cependant tenu à rassurer les fans : "Mais ils se débrouillent formidablement bien !"

Pour rappel, le tournage de la saison 4 de "La Chronique des Bridgerton" a débuté à l'automne 2024. Depuis chaque nouvelle information sur cette suite est un petit événement, comme la révélation d'un extrait de quelques secondes par Netflix.