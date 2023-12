Qui n'a jamais rêvé de sceller son amitié sur un jean ? Véritable succès des années 2000, « Quatre filles et un jean » raconte l'histoire de quatre meilleures amies inséparables. Après avoir partagé pendant des années chaque joie, succès, et angoisse secrète, le quatuor se sépare le temps d'un été... Joué par Blake Lively, Alexis Bledel, America Ferrera, et Amber Tamblyn, ce girls band fusionnel est aujourd'hui iconique dans l'univers du teen movie.

À la veille de cette séparation, qu'elles vivent comme une déchirure, les filles découvrent un jean soldé qui leur convient à toutes. Un véritable miracle puisqu'il va devenir leur moyen de communication. Tour à tour, pendant une semaine, les quatre adolescentes vont entretenir une étroite communion et customiser ce vêtement à leur manière.

Les retrouvailles

A la suite de « Quatre filles et un jean », Blake Lively est devenue la star que l'on connait aujourd'hui, celle de « Gossip Girl », tandis qu'America Ferrera a incarné le rôle titre de la célèbre série « Ugly Betty ». Mais ce n'est pas tout. À l'occasion d'une projection spéciale pour « Barbie », dans lequel l'actrice de « Ugly Betty » tient le rôle de Gloria, les quatre filles de « Quatre filles et un jean » se sont retrouvées.

Sur Instagram, Blake Lively a alors immortalisé ce moment et adressé quelques mots à son amie : « Je la connais depuis 20 ans. Depuis mes 16 ans. Je l’ai regardée vivre, grandir, s’élever, tomber, faire, briser, pousser, combattre, gagner, créer, forger, perturber, faire, diriger, mener. (…) Son monologue, dans 'Barbie', est ce que j’ai vu de plus réaliste à l’écran de ma vie (…) Je t’aime ma sœur. Toujours »