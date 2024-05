Astérix et Obélix bientôt de retour au cinéma

Les fans d'Astérix peuvent se réjouir, car une nouvelle œuvre du célèbre Gaulois va pouvoir voir le jour sur nos écrans. Après le succès au box-office de « Astérix et Obélix: L'Empire du milieu » et ses 4,6 millions d'entrées, les studios Canal ont annoncé la signature d'un accord exclusif avec les Editions Albert René pour le développement du sixième film basé sur les aventures du personnage de bande dessinée après « Astérix aux Jeux olympiques » ou le célèbre « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre » de 2002.