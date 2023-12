Angelina Jolie dans « Maléfique » : 3 secrets de tournage

Sorti en 2014, « Maléfique » fait partie des premiers live action qui revisitent les classiques Disney. Il raconte l'histoire de la terrifiante sorcière qui se transforme en dragon dans « La Belle au bois dormant ». À l'instar de « Cruella » dans les « 101 Dalmatiens », l'œuvre met en lumière la méchante du célèbre conte. Ainsi, il s'agit à la fois d'un film dérivé et de l'adaptation du film originel sorti en 1959.

Avec ses cornes pointues et ses pommettes saillantes ultra-anguleuses, Angelina Jolie incarne à la perfection Maléfique aux côtés de l'actrice Elle Fanning qui joue le rôle de « La Belle au bois dormant ». Alors que la franchise s'apprête à produire le troisième volet de la saga, découvrez trois secrets de tournage autour de l'actrice principale.

1. Un rêve d'enfant

Habituellement, les petites filles sont amenées à rêver de devenir des douces et adorables princesses. Mais pour Angelina Jolie, c'était tout autre. Même si l'ex-femme de Brad Pitt était terrifiée par le personnage de la marraine de « La Belle aux bois dormants », cette dernière la trouvait « élégante et gracieuse », raconte le magazine cinéphile AlloCiné. C'est pourquoi l'actrice avait une véritable vision de son personnage et s'est réjouie de l'incarner, jusqu'à en devenir productrice déléguée. D'autant plus, que « La Belle aux bois dormants » était l'un de ses Disney préférés.

2. Un casting familial

Le tournage de « Maléfique » est une histoire de famille ! En effet, Angelina Jolie a introduit trois de ses enfants au casting. Alors que Vivienne Jolie Pitt n'avait que 5 ans, la jumelle de Knox a interprété le rôle d'Aurore, tenu par Elle Fanning, lorsqu'elle était petite. Quant à Pax, 8 ans et Zahara, 7 ans, ils ont fait de courtes apparitions.

Perturbés par l'apparence de leur mère dans le rôle de la méchante sorcière, seule Vivienne, alors qu'elle était la plus jeune, n'a pas eu peur du costume de scène d'Angelina Jolie, rapporte le même média.

3. Des heures de maquillage colossales

En 2014, le magazine de mode Grazia rapportait les secrets de beauté du personnage de « Maléfique ». Pour incarner avec précision le physique de la sorcière imaginée par l'équipe artistique du film, la mise en beauté d’Angelina Jolie a nécessité « quatre heures [de maquillage] par jour : trois pour appliquer les prothèses et le maquillage, et une de plus pour tout enlever à la fin de la journée (pendant 70 jours de tournage, avec des journées de 16 heures !) ». Initialement, Angelina Jolie ne devait pas avoir des pommettes aussi prononcées, mais elle a insisté pour les obtenir, tout comme son regard menaçant.

En revanche, l'actrice aurait dû porter « des crocs façon vampire, des pointes aux oreilles et un petit quelque chose sur le nez. Elle devait originellement avoir un front et un menton plus proéminent, mais le rendu était « trop caricatural », alors l’idée a été abandonnée », explique cette même source.

Alors « Maléfique » sera-t-elle toujours fidèle à son iconique physique dans « Maléfique 3 » ? Pour le savoir, il faudra s'armer de patience...