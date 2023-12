Angelina Jolie confirme un « Maléfique 3 »

Angelina Jolie, proche de la retraite ?

Au cours de cette interview, l’actrice de 48 ans a également fait allusion à une potentielle retraite du monde du cinéma, ainsi qu’à son départ de Los Angeles. Elle a également déclaré : « Je ne serai pas actrice aujourd'hui. Lorsque j'ai commencé, on ne s'attendait pas à ce que je sois aussi publique, à ce que je partage autant ». Un avis tranché qui s’explique par le stress intense de sa vie à L.A et son manque de « vie sociale » en raison de l’œil constant des médias sur ses moindres faits et gestes depuis plus de 20 ans.

Elle souhaite donc s’installer de façon permanente dans sa résidence cambodgienne. « Cela fait partie de ce qui s'est passée après mon divorce. J'ai perdu la possibilité de vivre et de voyager librement. Je déménagerai quand je le pourrai », a déclaré Angelina Jolie. « J'ai grandi dans un endroit assez superficiel. De tous les endroits du monde, Hollywood n'est pas un endroit sain. C'est pourquoi vous recherchez l'authenticité ». Une situation douloureuse qui lui a demandé une dizaine d’années pour se rétablir. Elle s’est donc fait beaucoup plus discrète et s’est concentrée sur ses enfants. « Il y a sept ans, je n'acceptais que les emplois qui ne nécessitaient pas de longs tournages », car « nous avions beaucoup de cicatrisation à faire. Nous sommes encore en train de trouver nos marques. »