Adèle Exarchopoulos et François Civil en couple? Les révélations inattendues de Gilles Lellouche

En couple ou pas? C’est la question qui agite le public depuis plusieurs mois. François Civil et Adèle Exarchopoulos se montrent plus proches que jamais depuis le tournage du prochain film de Gilles Lellouche, «L’amour ouf». Ils y interprètent Clotaire et Jackie qui vivent une grande histoire d'amour contrariée par les aléas de la vie.

Alors la fiction a-t-elle dépassé la réalité? Gilles Lellouche semble avoir sous-entendu que oui.

Pour rappel, les deux acteurs ont également joué ensemble dans «Bac Nord», sorti en octobre 2020. Film dans lequel Gilles Lellouche a aussi un rôle. Ce dernier a donc pu observer l’étincelle qui naissait entre François Civil et Adèle Exarchopoulos. C’est en tout cas ce qu’il révélé à demi-mot, hier, sur le plateau de C à vous, sur France 5. «Pour l’anecdote, sur Bac Nord, y avait une scène où Adèle est mariée avec Karim Leklou. Elle est enceinte, elle va accoucher, et pendant la scène je me suis aperçu qu’elle était clairement en train de tromper Karim Leklou en direct live.», a-t-il expliqué avec amusement. Selon lui, Adèle Exarchopoulos aurait préféré jouer la compagne de François Civil. «Elle avait complètement oublié qu’elle était censée être mariée à Karim Leklou, elle regardait François comme si c’était un Dieu quoi.»

Gênés, les deux concernés n’ont pas vraiment réagi à cette déclaration. La comédienne a évité de s’étendre sur cette rumeur de romance en répondant : «Gilles a le don de savoir réunir les gens et de propager beaucoup d’amour.»