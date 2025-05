"À contre-sens : Londres" : la suite confirmée par Prime Video, à quoi s'attendre ?

Ce mercredi 7 mai, Prime Video a officialisé la suite de "À contre-sens : Londres", l’adaptation britannique du best-seller de Mercedes Ron. Mis en ligne en février dernier, le film avait déjoué les pronostics en s’installant directement en tête des contenus les plus vus sur la plateforme.

Fort de cet accueil, Prime Video a donné son feu vert à deux suites : "Your Fault: London" et "Our Fault: London". Les fans pourront retrouver le duo formé par Matthew Broome et Asha Banks, qui incarnent avec intensité le couple Nick et Noah.

Nick et Noah encore plus amoureux ?

Si aucune date de sortie n’a encore été communiquée, l’annonce a déjà suscité une vague d’enthousiasme sur les réseaux. Asha Banks s’était d’ailleurs dite curieuse de creuser davantage la dynamique entre les deux personnages, en espérant “les voir plus complices et épanouis” dans la suite. De son côté, Matthew Broome évoquait la belle entente née sur le tournage qu’il aimerait voir évoluer à l’écran.

Alors que le troisième opus de la version espagnole de "A contre-sens" est également attendu, cette déclinaison britannique semble s’installer durablement dans le paysage des romances young adult à succès.