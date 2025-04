"A Contre-sens 3" : à quoi faut-il s'attendre ?

Avis aux amateurs de romance et de voitures, la saga "A Contre-sens" passe la troisième ! Ce mercredi 9 avril 2025, Prime Video a dévoilé sur ses réseaux sociaux la date de sortie du dernier volet de la trilogie portée par Nicole Wallace et Gabriel Guevara, ainsi qu’un premier teaser.

Il faudra donc patienter jusqu'au mois d'octobre pour avoir le plaisir de découvrir "A Contre-sens 3". Et si l’on en croit la première bande-annonce, le film inspiré des romans de Mercedes Ron va pousser les curseurs encore plus loin du côté de la tension entre Nick et Noah.

De quoi va parler le film "A Contre-sens 3" ?

"Lorsque vous rencontrez du succès avec un premier film, le second n'est souvent pas aussi bon, et le troisième encore moins. Dans le cas de "A Contre-sens", les gens disent que le deuxième est meilleur que le premier, et tous ceux qui ont vu le troisième film affirment que c'est le meilleur des trois", teasait le réalisateur Domingo González au média Deadline fin décembre. Mais alors, de quoi va-t-il parler ?



Attention, la suite de l'article contient des spoilers !