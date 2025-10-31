Sur la scène des NRJ Music Awards, Marguerite a offert une performance pleine de force et de joie avec "Les filles, les meufs". Le titre a résonné dans tout le Palais des Festivals. Son énergie et sa présence scénique ont conquis un public acquis à la cause de cette chanson dont l’écriture s’est appuyée sur les carnets personnels dans lesquels l’ex académicienne écrit depuis son enfance.

A l’occasion de ces 27e NRJ Music Awards, Marguerite est nommée dans la catégorie Révélation Féminine Francophone.