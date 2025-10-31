Sur scène, Jeck et Carla ont transporté le public avec leur hit "M'envoler". Le duo livre une belle complicité autour d’un moment suspendu au sein du Palais des Festivals.
Jeck et Carla sont nommés dans la catégorie Chanson Francophone pour "M'envoler".
NRJ Music Awards 2025 - Jeck et Carla offrent un duo intime avec "M'envoler"
Le - Par La Rédaction.
Sur la scène des NRJ Music Awards 2025, le duo Jeck et Carla a partagé une performance intime et aérienne de leur titre "M'envoler".
Sur scène, Jeck et Carla ont transporté le public avec leur hit "M'envoler". Le duo livre une belle complicité autour d’un moment suspendu au sein du Palais des Festivals.