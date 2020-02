Lyon eSport : la crème du gaming vous donne rendez-vous du 28 février au 1er mars 2020 !

Trois grands tournois et des cashprizes à la hauteur de l’événement

Afin d’offrir un spectacle de grande qualité aux visiteurs, les organisateurs de la Lyon eSport ont mis le paquet afin de réunir les meilleurs joueurs de Fortnite, Trackmania² Stadium et League of Legends. Du côté du Battle Royale d’Epic Games, 200 joueurs s’affronteront dans le but de remporter la première place et les 15 000 euros de cashprize. Le MOBA de Riot Games proposera, quant à lui, un cashprize de 30 000 euros. Une sacrée somme qui devrait motiver les 64 équipes en lice pour la compétition. Enfin, on termine avec les phases finales de la Trackmania Grand League, la ligue officielle de Trackmania² Stadium. Au programme, 64 joueurs s’affronteront pour se départager les 4 000 euros de gains mis en jeu.

Si vous ne voulez rien rater de ces trois compétitions, retrouvez ci-dessous le programme complet de la Lyon eSport, qui débutera le 28 février avec la finale de Trackmania² Stadium (20h) :