La Grosse Ligue (League of Legends) : les inscriptions pour le deuxième segment sont ouvertes !

Après plusieurs semaines de compétition acharnée, on connaît enfin le nom des deux équipes qui s'affronteront lors de la finale, de la phase 1, de la Grosse Ligue.

La team No Gank Top Esport, qui s'est facilement débarassée de son adversaire en demi (victoire 3 à 0), retrouvera donc le FC Hihi lors de la finale du premier segment, qui se déroulera le 1er mars à la Lyon e-Sport 2020. Une superbe affiche qui promet un grand spectacle, le FC Hihi ayant réussi à renverser son précédent adversaire après avoir perdu les deux premières manches (victoire 3 à 2).

Pour rappel, la Grosse Ligue, c'est LE tournoi League of Legends dédié aux étudiants français. Et cette année encore, le groupe NRJ, dont NRJ Games fait partie, est bien évidemment partenaire de cet événement majeur !

Inscrivez-vous dès aujourd'hui afin de participer à la Grosse Ligue (2ème segment)

Les finalistes du premier segment étant connus, Riot Games vient d'annoncer l'ouverture des inscriptions au second segment de la compétition. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de la Grosse Ligue et cliquer sur le bouton "Inscrire votre équipe".

Attention, tout comme pour le premier segment, seul le capitaine d'équipe doit se charger de remplir le formulaire d'inscription. Les groupes doivent être composées de 5 joueurs au minimum (de la même école) et il est possible d'avoir jusqu'à deux remplaçants. Enfin, on rappelle que la Grosse Ligue est uniquement réservée aux étudiants, français ou qui résident en France.