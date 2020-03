La Grosse Ligue : No Gank Top eSport remporte la grande finale nationale !

Ce weekend avait lieu la grande finale nationale du premier segment de La Grosse Ligue, la compétition de League of Legends réservée aux étudiants résidants en France. Et pour terminer en beauté, Riot Games avait mis en place un dispositif spécial en direct depuis la Lyon eSport. Les deux équipes en finales, No Gank Top eSport et le FC Hihi, ont ainsi eu la chance de s'affronter sur la scène principale du salon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux finalistes nous ont offert un très beau spectacle !

En forme, la team No Gank eSport a su vite déployer son jeu pour remporter la première manche de cette finale, mais c'était sans compter sur la pugnacité du FC Hihi qui a remporté le second match au terme d'une bataille épique. Malheureusement, cette rébellion n'aura pas suffit à calmer les ardeurs d'une équipe parfaitement organisée. Intouchable sur la fin, le No Gank Top eSport a fini par remporter les deux dernières manches pour s'adjuger son premier titre de champion national de La Grosse Ligue !

NRJ Games et NRJ tiennent à féliciter tous les participants, en attendant peut être une revanche l'année prochaine !